«Все меры безопасности действуют»: председатель Мособлдумы проверил масочный режим в Реутове
По словам Игоря Брынцалова, все меры безопасности на станции Горьковского направления соблюдают. Например, жители могут купить маски в кассах, а на вокзале установлены дезинфекторы.
Но отдельный уровень ответственности в условиях пандемии — ношение масок. Проверку организовали, чтобы убедиться в том, что жители надевают их в общественных местах.
Одних мер, предпринимаемых сотрудниками в транспорте, недостаточно. Нужна персональная ответственность каждого из насИгорь Брынцалов.
Он подчеркнул, что здесь проходят десятки тысяч человек в день. Всех, добавил спикер, «полностью не проверишь, температуру им не измеришь».
Пассажиры же в большинстве случаев маски носят, но не все. Хочу еще раз напомнить, что это важно и необходимоИгорь Брынцалов.
Брынцалов добавил, что крайне важно соблюдать и социальную дистанцию, поскольку «нужно не только беречь самих себя, но и заботиться друг о друге».