Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил, носят ли защитные маски пассажиры железнодорожной станции «Реутово». Он подчеркнул, что на фоне СОVID-19 важна личная ответственность каждого жителя.

По словам Игоря Брынцалова, все меры безопасности на станции Горьковского направления соблюдают. Например, жители могут купить маски в кассах, а на вокзале установлены дезинфекторы.

Но отдельный уровень ответственности в условиях пандемии — ношение масок. Проверку организовали, чтобы убедиться в том, что жители надевают их в общественных местах.

Одних мер, предпринимаемых сотрудниками в транспорте, недостаточно. Нужна персональная ответственность каждого из нас Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что здесь проходят десятки тысяч человек в день. Всех, добавил спикер, «полностью не проверишь, температуру им не измеришь».

Пассажиры же в большинстве случаев маски носят, но не все. Хочу еще раз напомнить, что это важно и необходимо Игорь Брынцалов.

Брынцалов добавил, что крайне важно соблюдать и социальную дистанцию, поскольку «нужно не только беречь самих себя, но и заботиться друг о друге».