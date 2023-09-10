10 сентября 2023, 09:56
Председатель Мособлдумы проверил избирательные участки в Реутове
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Реутова Станиславом Каторовым посетил несколько избирательных участков. Они остались довольны организацией работы.
«Все условия созданы, наблюдатели присутствуют. Самое главное, что есть возможность при возникновении проблем с дистанционным электронным голосованием с помощью волонтеров проголосовать. Все работает в штатном режиме, жалоб нет. Явка хорошая», — рассказал Брынцалов.
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По его словам, люди с самого утра идут на участки, чтобы отдать свой голос на выборах.
В Подмосковье стартовал третий и финальный день выборов. Для удобства избирателей впервые в регионе применяется формат дистанционного электронного голосования.
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