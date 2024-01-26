Подмосковье 26 января 2024, 11:42 Председатель Мособлдумы поручил усовершенствовать соцподдержку многодетных семей Unsplash

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам проработать вопрос совершенствования соцподдержки многодетных семей. По его словам, в рамках Всероссийского форума «Родные-любимые» Владимир Путин дал старт Году семьи в России. Президент также подписал указ о статусе многодетных семей и положенной им поддержке.

«Это один из важных шагов, сделанных в рамках проведения в России Года семьи. Теперь на законодательном уровне закреплено, что в России многодетной является семья, имеющая трех и более детей», — отметил Брынцалов.

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Многодетным семьям положена соцподдержка до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет, если он обучается в образовательной организации. Также для таких семей доступно продление семейной ипотеки под 6% и субсидий в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

По словам Брынцалова, регионы вправе расширить категорию многодетной семьи и установить дополнительные меры поддержки.

«Поручаю проработать вопрос дальнейшего совершенствования нашего законодательства. Прошу всех депутатов к этой работе подключиться. Нам важно понимать, что работает, что ещё нужно доработать в части поддержки многодетных, неполных семей», — заключил спикер.

На данный момент в Подмосковье действует семь федеральных и 17 региональных мер поддержки для 107 тысяч семей.

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