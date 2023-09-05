Подмосковье 05 сентября 2023, 18:51 Председатель Мособлдумы поблагодарил президента за присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести» Фото с сайта Мособлдумы

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил президента Владимира Путина и первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака за поддержку инициативы о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести». Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, в прошлом году региональный парламент соответствующее предложение президенту.

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«Вся Россия знает о подвиге подольских курсантов — много фильмов и книг вышло о героях, оборонявших рубежи на юго-западных подступах к Москве. Но помимо подвигов на поле боя, победу ковали и на многочисленных военных заводах, обеспечивали бесперебойное производство всего необходимого фронту», — написал Брынцалов.

Ранее Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить звание «Город трудовой доблести» 10 населенным пунктам. Помимо Подольска его получили Воткинск, Владимир, Находка, Рязань, Новомосковск, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск и Прокопьевск.

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