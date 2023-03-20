20 марта 2023, 13:49
Председатель Мособлдумы ответил на вопросы семей мобилизованных в Реутове
Встреча с семьями мобилизованных прошла в центре культуры и искусств Реутова. С матерями и женами бойцов пообщался председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Станислав Каторов.
Игорь Брынцалов отметил, что такие встречи важны для семей – на них они могут поделиться своими проблемами и получить поддержку.
Реклама
«В прямом общении любая просьба и пожелание по-другому даже воспринимается, и решения по некоторым вопросам формируются более оперативно и слаженно», - подчеркнул он.
Реклама
Станислав Каторов заявил, что семьям мобилизованных продолжат оказывать помощь и внимание. Он напомнил, что они могут рассчитывать на внеочередное зачисление в детские сады, бесплатное питание в школах и вузах.
«Конечно, это далеко не все, но определённо большое подспорье для мам, оставшихся с бытовыми вопросами один на один», - отметил он.
Гостей встречи волновали разные вопросы. Среди них – гуманитарная помощь бойцам. Каторов отметил, что эту работу ведут по обращениям, посылки передают из рук в руки. Поддержку оказывают в том числе частям, которые не имеют свои подразделения в Подмосковье. С 2022 года они получили 6,7 тысячи тонн полезных вещей.
Игорь Брынцалов добавил, что регион также рассматривает возможность введения льгот в области ЖКХ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе центров поддержки семей бойцов СВО. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реутов
Мособлдума
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама