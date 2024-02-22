Подмосковье 22 февраля 2024, 17:09 Председатель Мособлдумы напомнил о стабильном лидерстве Подмосковья в промышленности и инвестициях Медиасток.рф

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Игорь Брынцалов выступил с отчетом о деятельности Мособлдумы за 2023 год. Парламентарии приняли 276 законов, улучшающих жизнь в регионе, дающих новые возможности бизнесу. Московской области удалось не только преодолеть негативный эффект санкций, но и остаться в лидерах России по промышленности, инвестициям и строительству.

«В течение всего года мы помогали нашим защитникам на фронте и их семьям в тылу. Своевременно принимали необходимые законы в их интересах. В течение всего года депутаты встречались с участниками СВО и их близкими, направляли гуманитарную помощь фронту и жителям новых регионов», — отметил спикер Мособлдумы.

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Помощь жителям, строительство и ремонт больниц, школ, домов культуры — социальная повестка оставалась главной в Подмосковье в 2023 году. Мособлдума законодательно обеспечила задачи, которые поставил президент. Регион активно участвовал в национальных проектах, которые обеспечивают социально-экономическое развитие городов.

«Текущий год объявлен президентом годом семьи. Поэтому особое внимание — анализу и совершенствованию мер поддержки для семей с детьми, в том числе и многодетных. Будем продолжать работать и над повышением инвестиционной привлекательности Московской области», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он поблагодарил депутатов за проделанную работу и отметил, что впереди много планов, проектов и задач.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что кредитный рейтинг Подмосковья повысили до высшего уровня ААА. Специалисты аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) также изменили прогноз на «стабильный».

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