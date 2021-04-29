Председатель Мособлдумы написал «Диктант Победы» в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и депутат регионального парламента Николай Черкасов написали «Диктант Победы» в гимназии № 1 в микрорайоне Южный Балашихи. Учреждение стало центральной точкой проведения всероссийской акции в округе.

Здесь задания «Диктанта Победы» выполнили 180 человек. Это представители городской администрации, депутаты городского Совета, педагоги, школьники, студенты, кадеты и юнармейцы. Им предстояло выполнить 25 заданий, посвященных событиям Великой Отечественной войны, за 45 минут.

Источник фото: телеканал «360»

«Я считаю, что для каждого жителя нашей страны важно принять участие в „Диктанте Победы“. Он уже стал традицией для нашего региона. В прошлом году мы установили рекорд — более 90 тысяч жителей Подмосковья стали участниками всероссийской акции. Диктант пишет и молодежь, и наше старшее поколение — те, кто действительно дорожат нашей историей. Важно ценить и помнить подвиг наших отцов и дедов», — сказал Игорь Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

Всего к акции «Диктант Победы» в этом году присоединились более 1800 жителей Балашихи. Для них в городе организовали шесть площадок на базе общеобразовательных учреждений в микрорайонах Авиаторов, Южный, Керамик, Заря, Павлино, Дзержинского. Кроме гимназии №1, они работали в школах № 5, 12, 16, 26 и гимназии № 5. Еще 15 площадок открылись 29 апреля в воинских частях.