Подмосковье 10 сентября 2023, 14:21 Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с семьей проголосовал в Балашихе

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Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов проголосовал на выборах в Подмосковье. Он выбрал избирательный участок в Балашихе. Спикер регионального парламента исполнил гражданский долг вместе с сыновьями.

«Мы всегда голосуем всей семьей. В этот раз решили, что вместе с сыновьями проголосуем на избирательном участке в Балашихе, а жена и дочь — электронно. Считаю, что каждый человек должен принять участие в выборах — это важно для нашего региона, государства», — рассказал спикер регионального парламента.

По его словам, многие избиратели приходят на участки семьями. Он увидел много представителей старшего поколения, несмотря на то что в регионе организовали выездные УИКи.

Ранее Брынцалов проверил работу избирательных участков в Реутове.

По данным на 12:00 явка в Московской области составила 46,54%. Свои голоса отдали уже 2 610 368 избирателей.

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