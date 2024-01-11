11 января 2024, 10:14
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил ремонт котельной «Восточная» в Электростали
Встреча с жителями микрорайона Восточный по вопросу отопления состоялась в Электростали. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов возглавил собрание, после чего лично проверил ремонт частной котельной, из-за которой без тепла остались десятки домов.
На встречу с жителями приехали депутат Госдумы Геннадий Панин, представители городской администрации, прокуратуры, МВД, МЧС, следователи и депутаты. Причина встречи — сбой в работе частной котельной «Восточная», которая обслуживает целый микрорайон. Из-за коммунальной аварии без тепла остались несколько десятков многоквартирных домов и несколько социальных объектов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в такой ситуации открытый и честный диалог с жителями просто необходим.
Из-за некачественной работы частной котельной «Восточная» еще 11 декабря в Электростали ввели режим ЧС. По поручению губернатора Андрея Воробьева создан оперативный штаб. С 1 января котельную передали МУП «Электростальский центр услуг» и здесь сразу же начался масштабный капремонт.
«Проведены работы по установке пяти грязевых фильтров перед пятью теплообменниками. Идет ремонт химводоподготовки. Первый этап планируем завершить на этой неделе. Затем будет замена фильтрующего элемента и переврезка системы. Котлы требуют срочного капитального ремонта. Приобретено и доставлено оборудование, сформирована бригада для ремонта, но приступить к работам можно при подходящих температурных условиях», — рассказала глава округа Инна Волкова.
Игорь Брынцалов рассказал, что сейчас в микрорайоне Восточный круглосуточно работают пять аварийных бригад.
«Будем решать вопрос, чтобы увеличить их количество вдвое. Есть предложение привлечь специалистов из других округов. Также прорабатывается вопрос о частичной компенсации платы за отопление жителям микрорайона», — отметил председатель Мособлдумы.
После встречи с жителями Брынцалов отправился в котельную «Восточная», чтобы лично проконтролировать ход ремонта.
«Все силы брошены на то, чтобы скорее закончить все работы. Температура в квартирах достигнет нормы, как только будет закончен ремонт насосов», — добавил он.
10 января в Новых Химках запустили котельную, обеспечивающую теплом десятки домов и социальных объектов. Ее работу временно приостанавливали из-за аварии, которая произошла на магистральном трубопроводе. На месте побывал губернатор Андрей Воробьев.
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