Подмосковье 05 декабря 2023, 22:19 Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провел встречу с волонтерами из Реутова РИА «Новости»

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Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов провел встречу с волонтерами, которые помогают решать задачи специальной военной операции и оказывают помощь военным. Совместно с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым они посетили Троицкий храм, где добровольцы организовали мастерскую «Троицкий покров».

Игорь Брынцалов рассказал, что с января 2023 года в храме собираются добровольцы и оказывают помощь солдатам, находящимся в зоне СВО.

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«Получая запросы с фронта — стараются их реализовать. Плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют тактические носилки. С наступлением холодов активно взялись за пряжу», — рассказал председатель Мособлдумы.

Он также передал необходимые материалы, чтобы волонтеры смогли изготовить еще больше полезных изделий для фронта.

Отметим, что на сегодняшний день в мастерской трудятся 65 волонтеров. Всех их объединяет одна общая цель — помочь военным, находящимся на передовой. В мастерской также делают тактические аптечки, которые позволяют человеку самостоятельно оказать себе первую помощь в случае ранения.

Глава Реутова Станислав Каторов отметил, что добровольцев становится больше с каждым годом. На сегодняшний день в волонтерских организациях округа состоят более 600 человек. Среди них школьники, студенты и неравнодушные граждане.

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