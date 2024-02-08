Подмосковье 08 февраля 2024, 10:24 Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил ученых с Днем российской науки Unsplash

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Сотрудники 266 научных организаций в Подмосковье отмечают профессиональный праздник 8 февраля. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил исследователей с Днем российской науки и пообещал, что регион продолжит создавать благоприятные условия для их работы.

«Этот праздник особенно важен для нас. Московская область является настоящим научным центром, здесь расположено восемь наукоградов из 13 в стране. Подмосковье находится в лидерах по количеству научных институтов, конструкторских бюро, опытных производств и других объединений, напрямую или косвенно связанных с наукой. В регионе работают 266 научных организаций, а исследованиями занимаются более 40 тысяч человек. Более 16 тысяч из них — это молодые ученые до 39 лет», — рассказал Игорь Брынцалов.

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Депутат подчеркнул, что Московская область гордится своими научными достижениями. Благодаря труду ученых в регионе реализуются самые смелые и инновационные проекты.

«Со своей стороны, органы власти Подмосковья будут продолжать поддерживать и развивать науку, создавая благоприятные условия для работы и достижений», — пообещал парламентарий.

В Подмосковье для ученых действуют разные меры поддержки. Это льготная ипотека, гранты и премии губернатора Андрея Воробьева.

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