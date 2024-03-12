Подмосковье 12 марта 2024, 15:31 Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов наградил школу № 1 в Химках за помощь бойцам СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Школу № 1 городского округа Химки отметили благодарственным письмом от имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Школьники, родители и педагоги собрали для бойцов специальной военной операции свыше 500 килограммов гуманитарного груза с начала года.

Две крупные партии гуманитарного груза переданы в общество «Офицеры России» для отправки мирным жителям освобожденных территорий. Для военнослужащих зоны специальной военной операции собрали средства личной гигиены и лекарства.

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«Мы регулярно проводим сборы гуманитарного груза для участников специальной военной операции и мирных жителей освобожденных территорий на базе нашей школы. Я безгранично благодарна каждому, кто вносит посильный вклад в поддержку наших военнослужащих. Сейчас для них это особенно важно!», — отметила директор школы № 1, депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Сбор гуманитарной помощи в Химках проходит ежедневно. Адреса пунктов сбора можно уточнить в центре поддержки участников специальной военной операции и их семей по номеру телефона: +7 (495) 793-09-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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