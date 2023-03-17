Подмосковье 17 марта 2023, 16:37 Председатель Мособлдумы и глава Балашихи вручили семи сиротам сертификаты на жилье

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Вскоре семь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Балашихи смогут заселиться в собственные квартиры. Сертификаты на получение социальной выплаты для покупки жилья им вручили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров и первый заместитель городского прокурора Илья Зайцев.

Торжественная церемония передачи сертификатов прошла в здании администрации округа 17 марта.

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«Мы вручили этот документ семи жителям Балашихи. Большинство из них уже подобрали себе жилье. Очень важно, что администрация будет сопровождать сделки купли-продажи наших молодых людей, проведет проверку документов и проверит соответствие жилого помещения установленным требованиям. Таким образом, процесс приобретения жилья будет максимально быстрым, безопасным и комфортным», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Приобретаемое жилье должно находиться в многоквартирном доме на территории Московской области, а его площадь составлять не менее 27 квадратных метров. Также помещение не может располагаться на цокольном или полуподвальном этаже.

«Я родилась в Балашихе. Получение сертификата для меня долгожданное событие, я безумно рада. Я заканчиваю четвертый курс архитектурного колледжа. О возможности получить сертификат узнала при поступлении на первый курс. Квартиру приобрету в Железнодорожном. Сейчас я живу с опекуном, но скоро уже начну взрослую жизнь», — поделилась Александра Перетокина.

В этом году в Балашихе обеспечат жильем 35 детей-сирот. На эти цели предусмотрена субвенция в размере 182,4 миллиона рублей.

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