Подмосковье 18 января 2024, 22:51 Председатель Мособлдумы Брынцалов взял на контроль ситуацию с отоплением в Реутове Ксения Казакова

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие во встрече с жителями Реутова в формате выездной администрации. В ходе мероприятия обсуждались вопросы отопления и уборки территорий.

Во встрече также участвовали временно исполняющий полномочия главы города Филипп Науменко, работники администрации, а также сотрудники управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

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Одной из тем для обсуждения стало отопление. Собственники квартир в домах № 3а и № 5а на Комсомольской улице жаловались на низкую температуру.

«Особенно сложной была ситуация во время сильных морозов в начале января. Сейчас она стабилизировалась. Мы видим, что стало гораздо теплее. Будем держать ситуацию на контроле», — указал Игорь Брынцалов.

Филипп Науменко подчеркнул, что сейчас в городе сформирован специальный штаб ЖКХ, который ведет мониторинг происшествий и контроль за работой аварийных бригад. Кроме того, он держит на личном контроле ситуацию с расчисткой улиц.

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