Подмосковье 22 марта 2024, 23:50 Председатель Мособлдумы Брынцалов выразил соболезнования семьям погибших в Crocus City Hall Медиасток.рф

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принес свои соболезнования родным и близких погибших при теракте в Crocus City Hall. Слова поддержки он написал в своем Telegram-канале.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и сообщил, что на месте работают все экстренные службы, которые оперативно оказывают помощь нуждающимся.

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«Теракт поражает своей жестокостью. Виновные будут наказаны. Глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Брынцалов.

Сегодня около 20:00 в здание концертной площадки ворвались вооруженные мужчины, которые открыли огонь по людям. В ТЦ произошел пожар. В результате теракта, по предварительным данным, погибли 40 человек, около 100 пострадали, сообщили в ФСБ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hall.