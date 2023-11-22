Подмосковье 22 ноября 2023, 10:47 Председатель Мособлдумы Брынцалов встретился с участником СВО и его семьей в Балашихе Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Читать 360tv в

Житель Балашихи отправился в зону проведения специальной военной операции в сентябре 2022 года. Игорь Брынцалов встретился с ним и его семьей, а также узнал, в чем нуждаются бойцы больше всего.

«Горжусь своим мужем и понимаю, что он защитник, отстаивает интересы нашей страны. Что это все для будущего подрастающего поколения», — отметила жена бойца Ольга.

Реклама

После объявления частичной мобилизации мужчина сам пошел в военкомат, взял повестку. Как отец, принял для себя решение — пойти и защищать детей. Первое время боец с позывным Мигель неделями не выходил на связь, сейчас созваниваться с семьей получается гораздо чаще.

Семья бойца пользуется несколькими льготами: дочка Амелия бесплатно посещает детский сад, занимается балетом и актерским мастерством.

«Мы со своей стороны стараемся помогать нашим храбрым воинам, собираем и передаем гуманитарную помощь в зону СВО. Наступают холода. Важно, чтобы в этих погодных условиях у наших ребят было все необходимое», — подчеркнул Брыцалов.

Совсем скоро боец с позывным Мигель вновь возвращается на фронт. Он отвезет туда зимние спальники, теплые перчатки и парафиновые свечи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».