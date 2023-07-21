Подмосковье 21 июля 2023, 18:14 Председатель Мособлдумы Брынцалов возложил цветы к мемориалу погибших воинов-дзержинцев в Балашихе Мособлдума

Читать 360tv в

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов возложил цветы к мемориалу павших за Отечество воинов-дзержинцев в Балашихе. Мероприятие состоялось в ходе второй части отчета спикера в гарнизонном Доме офицеров дивизии имени Дзержинского.

Также память погибших солдат почтили заместитель командира войсковой части 3111 Александр Месропян, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, военнослужащие и семьи участников СВО. Председатель регионального парламента отметил, что сегодня дивизия по-прежнему остается на страже интересов государства и безопасности граждан.

Реклама

«Мы скорбим и помним тех, кто отдал жизни, служа Отечеству. Герои же сегодняшнего дня, по примеру предшественников, с честью продолжают выполнять свой воинский долг», — добавил Брынцалов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».