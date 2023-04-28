Подмосковье 28 апреля 2023, 20:55 Председатель Мособлдумы Брынцалов принял участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге Unsplash

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Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов выступил в заседании Совета законодателей при федеральном собрании Российской Федерации. Мероприятие в Санкт-Петербурге провели председатель госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

На заседании выступил президент России Владимир Путин. Глава государства поблагодарил депутатов за проделанную работу по созданию законодательного фундамента для благоприятного социально-экономического развития России.

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«Первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей. Ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа — наша общая, первейшая задача», — отметил президент.

Также Путин подчеркнул важность создания условий для развития новых регионов России и скорейшего восстановления инфраструктуры на их территориях.

По словам Брынцалова, новым субъектам необходимо помочь полностью принять законодательную систему страны. Жителям должны быть доступны качественное образование и медицина согласно Конституции РФ.

«Однозначно мы со стороны Московской областной Думы продолжим оказывать всё необходимое содействие новым регионам, тем более, у нас накоплен большой опыт по взаимодействию с Крымом в этом направлении», — отметил Брынцалов.

Также на собрании законодатели обсуждали вопросы социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Депутаты планируют создать полноценную систему помощи солдатам с реабилитацией, выплатами и льготами. Председатель госдумы Вячеслав Володин предложил организовать бюджетные места в вузах для российских бойцов.

В рамках мероприятия депутаты подняли вопрос о состоянии межбюджетных отношений и их использовании для обеспечения социально-экономического развития субъектов в новых условиях.

«Это очень важный вопрос, потому что регионы сегодня сталкиваются с повышенными расходами по целому ряду статей: должны быть инструменты, которые позволяют сглаживать острые ситуации и помогать в критические моменты», — добавил спикер Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что добровольцы проекта «Доброе дело» собрали почти четыре тысячи тонн помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

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