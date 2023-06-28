28 июня 2023, 16:00
Председатель Мособлдумы Брынцалов принял участие в Форуме регионов России и Беларуси
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в Х Форуме регионов России и Беларуси. Мероприятие проходило в Уфе с 26 по 28 июня.
Главными целями форума является укрепление связей Республики Беларусь и России, а также углубление интеграционных процессов Союзного государства. На мероприятии 28 июня прошло пленарное заседание на тему «10-летие форума России и Беларуси: итоги и перспективы». С приветственным видеообращением к участникам выступил президент Владимир Путин.
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«Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций. И естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально», — подчеркнул президент России.
На встрече также присутствовала председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, отношения Подмосковья и Республики Беларусь были оформлены еще 23 года назад, когда было подписано первое соглашение.
«С тех пор мы подкрепляли его совместными программами по экономике, промышленности, культуре. Тесно связаны и наши муниципалитеты по линии побратимских связей — сейчас действует 45 договоров», — подчеркнул спикер.
Он также добавил, что Республика Беларусь входит в тройку основных зарубежных партнеров региона по внешнеторговому обороту, экспорту и импорту.
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Мособлдума
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