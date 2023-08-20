Подмосковье 20 августа 2023, 19:43 Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил жителей Шаховской со 122-летием поселка РИА «Новости»

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В Шаховской отметили 122-летие со дня основания поселка. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей со 122-летием города и вручил грамоту о присвоении почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».

«Сохранять память о подвиге советского народа — наша святая обязанность. Подвиг солдат Красной армии, защищавших Шаховской район, мужество и отвага его жителей никогда не будут забыты. Этому в том числе способствует и почетное звание поселка. Всего в Московской области 34 „населенных пункта воинской доблести“ и еще четыре „города воинской славы“, — отметил парламентарий.

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По словам Брынцалова, присвоение званий городам и поселкам служит мотивацией для создания ярких проектов и мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. Шаховская не станет исключением.

Сейчас, в непростое для страны время, жители поселка, как и городского округа в целом, сплочены одной целью — помогают нашим военным, которые выполняют задачи СВО. Округом отправлено более 15 тысяч тонн гумпомощи. Также работает штаб помощи участникам СВО и их семьям. Игорь Брынцалов Председатель Мособлдумы

Также он подчеркнул, что городской округ стремительно развивается. В Шаховской ремонтируют и открывают новые школы и поликлиники, благоустраивают парки и скверы, а также возвели новый спорткомплекс и кинотеатр. Перемены происходят на основе мнений жителей и при их активном участии.

«Все это делает жизнь людей более комфортной и удобной. И все это было бы невозможно без жителей — трудолюбивых и преданных своему родному округу людей. Ещё раз поздравляю жителей с праздником. Спасибо за инициативность и неравнодушие к своей Родине!» — добавил Брынцалов.

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