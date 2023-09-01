Подмосковье 01 сентября 2023, 18:47 Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил ветерана Александра Золотова со 102-летием Пресс-служба Администрации г.о. Балашиха

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, жителя Балашихи Александра Григорьевича Золотова. Ему исполнилось 102 года.

«От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Спасибо Вам за все — за жизнь, за мудрость, за опыт, которым Вы щедро делитесь с молодым поколением! И разрешите сегодня вручить Вам медаль к 80-й годовщине победы в Курской битве — одном из главных сражений Великой Отечественной войны. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет в окружении родных и близких!», — сказал спикер регионального парламента.

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К поздравлениям также присоединились глава Балашихи Сергей Юров, Герой России Сергей Лысюк и председатель региональной организации ветеранов Виктор Пикуль.

Александр Григорьевич родом из деревни Горнаватое Орловской области. В годы войны он участвовал в обороне Москвы, Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции. Несмотря на прошествие лет, Золотов прекрасно помнит те времена.

По рассказам ветерана, перед началом ВОВ он служил в украинском Житомире, а затем отправился учиться в Киевское училище полевой артиллерии.

«Нам сказали переучиться на зенитчиков, так как не хватало в то время командиров зенитной артиллерии. И вот человек 300 нас отправили на переобучение. А 22 июня началась война. Нас направили в противовоздушную оборону защищать Москву. Первый налет был совершен в ночь с 22 на 23 июля — 280 бомбардировщиков на Москву налетели», — рассказал Александр Григорьевич.

После окончания войны ветеран продолжал службу до 1977 года. С тех пор он проживает в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. За заслуги Золотов имеет ордена Красной Звезды, а также «„За службу Родине в ВС СССР III степени“ и „Отечественной войны II степени“.

Ежегодно 1 сентября кадеты школы № 4 приходят под окна Александра Григорьевича, чтобы поздравить его с Днем рождения. Ребята проводят торжественный марш с троекратным «Ура».

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