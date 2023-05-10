Подмосковье 10 мая 2023, 02:31 Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил с Днем Победы ветерана ВОВ из Балашихи Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров поздравили с 78-й годовщиной Великой Победы местного жителя, ветерана Александра Григорьевича Золотова. Возле дома героя в микрорайоне Керамик прозвучали военные песни в исполнении балашихинских творческих коллективов.

«Огромное уважение вызывает Ваша активная и неустанная деятельность в послевоенные годы. Прежде всего, — это участие в общественной жизни, в военно-патриотическом и нравственном воспитании молодежи. Вы — яркий пример для молодого поколения. Пример бескорыстного служения Отечеству, трудолюбия и мудрости», — отметил спикер регионального парламента.

Реклама

Александр Григорьевич достойно прошел весь путь войны. Он участвовал во многих знаковых битвах, победу герой встретил в Варшаве. После окончания ВОВ Золотов продолжил службу в рядах советской армии, в отставку Александр Григорьевич ушел в звании полковника.

Местные жители захотели сделать фото на память с участником Великой Отечественной войны. 1 сентября ветерану исполнится 102 года.

«Я всех поздравляю с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Здоровья всем и долгих лет жизни!» — сказал Александр Григорьевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».