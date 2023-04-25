Подмосковье 25 апреля 2023, 19:31 Председатель Мособлдумы Брынцалов посетил Первую всероссийскую конференцию по демографии

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в Первой всероссийской конференции на тему «Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам». Мероприятие прошло 25 апреля в Москве.

Конференцию организовала Администрация Президента Российской Федерации и Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева. Приветствие организаторам, участникам и гостям подготовил президент РФ Владимир Путин.

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«Великий русский мыслитель Дмитрий Иванович Менделеев ещё на рубеже XIX–XX веков, по сути, сформулировал нашу главную национальную идею — приумножение народа России», — сказал глава государства.

Также президент добавил, что ценностное наследие ученого благоприятно послужит государственной политике в сфере демографии. Предложенные инициативы и рекомендации участников конференции позволят повысить эффективность поддержки семей с детьми.

Глава государства отметил необходимость уделить внимание ключевым темам: укрепление института семьи и патронажа, защита материнства и детства. Эти вопросы имеют особое значение для развития страны и требуют тесной взаимосвязей всех уровней власти, науки, бизнеса, общественных и религиозных организаций и так далее.

Полномочный представитель президента Игорь Щеголев на открытии мероприятия отметил, что одна из приоритетных задач по Центральному федеральному округу страны — повысить коэффициент рождаемости практически в два раза.

По словам Игоря Брынцалова, работа в этой области активно ведется в Московской области. На текущий момент коэффициент рождаемости в Подмосковье на 11,8% выше, чем в ЦФО и на 5,6% выше, чем в остальной России — он составляет 9,5 на 1000 жителей.

«В Московской области успешно реализуются региональные проекты, направленные, в том числе, на поддержку семей с детьми, на совершенствование оказания медицинской помощи детям, а также создание наиболее комфортных условий при её оказании», — рассказал Брынцалов.

Также председатель подчеркнул, что в регионе внедряются новые стандарты в женские консультации, где индивидуальный подход предусмотрен к каждой беременной женщине. Для выявления генетических заболеваний на ранней стадии неонатальный скрининг проводится по 36 нозологиям, вместо пяти, как было ранее. Процедура для жителей Подмосковья бесплатна.

Брынцалов отметил, что в регионе существует мера финансовой поддержки для новоиспеченных родителей. Для новорожденных предусмотрен подарок «Я родился в Подмосковье, семьи могут получить выплату или набор, в котором есть все необходимое для ребенка.

«Более одной тысячи подмосковных семей со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, получили единовременное пособие при рождении ребёнка с начала 2023 год», — добавил председатель.

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