Председатель Мособлдумы Брынцалов получил благодарность президента

Председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову вручили благодарность президента России. Торжественная церемония состоялась в Кремле.

Награждение в Екатерининском зале Кремля провел заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Благодарностью отметили большой вклад Игоря Брынцалова в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал самые яркие культурные события Подмосковья. Это гастрономический фестиваль в Истре, концерт Дениса Мацуева в Коломне и фестиваль Чайковского под открытым небом в Клину.