Подмосковье 09 декабря 2023, 17:43 Председатель Мособлдумы Брынцалов поддержал выдвижение Путина на выборы президента РИА «Новости»

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Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поддержал намерение Владимира Путина баллотироваться на выборы президента в 2024 году. Об этом российский лидер сообщил накануне.

Игорь Брынцалов отметил, что Владимир Путин стал президентом России в тяжелое время, когда страна переживала годы глубочайшего спада в экономике. Однако с его приходом на должность все начало меняться. Довольно быстро стал заметен рост в различных сферах, началось активное развитие промышленного и сельского хозяйства.

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Председатель Мособлдумы отметил, что сейчас Россия вновь столкнулась с новыми вызовами и санкционным давлением, но страна продолжает бороться за свою культуру и традиции. При этом граждане сплотились вокруг президента и поддерживают его решения — все вносят свой вклад в победу.

«И это, не говоря о наших бойцах, которые, рискуя жизнью, здоровьем, намертво стоят на защите Отечества», — добавил председатель Мособлдумы.

В заключение Игорь Брынцалов, напомнил о словах Владимира Путина, который заявил, что «Победа России неизбежна». И именно от победы будет завесить будущее страны.

Напомним, выборы президента России пройдут в следующем году 17 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Общественную палату за работу на выборах.

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