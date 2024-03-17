Подмосковье 17 марта 2024, 20:58 Председатель Мособлдумы Брынцалов поблагодарил граждан за участие в президентских выборах РИА «Новости»

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Работа избирательных комиссий на выборах президента России завершилась в Подмосковье. Голосование длилось три дня.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов указал, что участки закрылись на территории региона и сейчас ведется подсчет голосов избирателей. Это не менее ответственная работа.

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Он подчеркнул, что все три дня голосования посещал участки и наблюдал за ситуацией, процесс был организован грамотно. Председатель Мособлдумы также отметил профессионализм сотрудников избирательных комиссий, наблюдателей и полицейских.

«Еще раз благодарю наших жителей за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Голос каждого — это кирпичик в строительство сильной и независимой России», — добавил Игорь Брынцалов.

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