17 марта 2024, 20:58
Председатель Мособлдумы Брынцалов поблагодарил граждан за участие в президентских выборах
Работа избирательных комиссий на выборах президента России завершилась в Подмосковье. Голосование длилось три дня.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов указал, что участки закрылись на территории региона и сейчас ведется подсчет голосов избирателей. Это не менее ответственная работа.
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Он подчеркнул, что все три дня голосования посещал участки и наблюдал за ситуацией, процесс был организован грамотно. Председатель Мособлдумы также отметил профессионализм сотрудников избирательных комиссий, наблюдателей и полицейских.
«Еще раз благодарю наших жителей за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Голос каждого — это кирпичик в строительство сильной и независимой России», — добавил Игорь Брынцалов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мособлдума
Выборы президента — 2024
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