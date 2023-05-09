Подмосковье 09 мая 2023, 19:32 Председатель Мособлдумы Брынцалов навестил участницу ВОВ из Реутова Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны из Реутова Марию Федоровну Остапенко. Депутат навестил участницу ВОВ вместе с зампредом комитета Совета Федерации по социальной политике Ольгой Забраловой и главой округа Станиславом Каторовым.

«Совсем юной ей пришлось пройти все испытания военных лет. В 19 лет она уже сражалась в составе отдельного батальона: дежурила на вышке, была связисткой и телефонисткой. Каждый раз, слушая ее рассказы о военном времени, перед глазами юная девушка с фотографии из альбома — в военной форме, с не по годам мудрым взглядом», — рассказал Брынцалов.

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Около дома Остапенко собрались местные юнармейцы, кадеты и члены военно-патриотических клубов в рамках акции «Парад у дома ветерана». Юноши поздравили Марию Федоровну с праздником и поблагодарили за победу. Растроганная женщина высоко оценила выступление ребят.

«Ваш жизненный путь — это пример беззаветного служения Родине, мужества и героизма. Еще раз от всего сердца поздравляю Вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости и праздничного настроения!» — добавил председатель Мособлдумы.

По словам главы Реутова Станислава Каторова, Мария Федоровна остается жизнерадостным и активным человеком даже в преклонном возрасте. В августе ветерану исполнится 100 лет.

«Сегодня жизнь Марии Федоровны — пример самоотверженного служения Родине, важен для нас всех, особенно для наших детей — юных защитников Отечества», — рассказал Каторов.

Ветеран до сих пор вспоминает пережитые годы войны. Остапенко внимательно следила за атаками вражеской авиации и своевременно докладывала командирам о приближающейся угрозе.

«Он (немецкий бомбардировщик Heinkel 111 — прим. ред.) близко подлетел, но командир успел отдать приказ. Наши прожектора его ослепили, он потерял ориентир и пошел в пике, но потом, сделав круг, сбросил на наших зенитчиков бомбу. Нам потом сказали: расчет погиб, но мы точно не знаем. Вот такое видели, страшно», — поделилась Мария Федоровна.

На встрече с ветераном также присутствовали школьники и воспитанники патриотических клубов. Ребята остались под приятным впечатлением после общения с Марией Федоровной.

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