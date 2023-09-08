Подмосковье 08 сентября 2023, 16:41 Председатель Московского областного молодежного парламента проголосовал в Серпухове Гореловский Валерий

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Председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова впервые проголосовала на выборах. Девушка пришла на УИК № 2925 в родную гимназию № 1 в Серпухове.

По словам лидера молодежных организаций, она не только сама голосует на этих выборах, но и принимает участие в их организации.

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«Во всех городских округах региона молодые парламентарии, молодежные активисты приходят на избирательные участки, делают свой выбор, и для этого мы с активом подготовили тысячу молодых наблюдателей, которые следят за легитимностью процесса», — поделилась Некрасова.

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