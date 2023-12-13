Подмосковье 13 декабря 2023, 18:00 Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил плодотворное сотрудничество с депутатами Подмосковья Автор фото А. Чернов

Читать 360tv в

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников принял участие в конференции, посвященной 30-летию Мособлдумы. Он отметил, что от эффективности регионального парламента зависит развитие всего региона, его социальное и экономическое благополучие.

«Тридцатилетняя история Московской областной Думы показала, что депутаты областного парламента достойно справляются со всеми испытаниями и вызовами. Московская область по уровню экономического и социального развития занимает одно из лидирующих мест в нашей стране. Еще одним критерием высокой оценки работы парламента Московской области является большая законотворческая активность депутатов», — сказал Алексей Шапошников. Он подчеркнул, что между парламентами Москвы и Подмосковья сложилось плодотворное и конструктивное взаимодействие. Депутаты вместе работали над многими законами, которые затем приняли с Госдуме.

Реклама

«На ближайшем заседании Совета законодателей ЦФО мы рассмотрим вопрос о социальной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, обменяемся региональным опытом, обсудим актуальные проблемы и законодательные инициативы. Отмечу, что в Московской области сформирована правовая база мер поддержки участников СВО и их семей, в которой практически полностью реализован региональный стандарт. Кроме того, введены различные дополнительные региональные меры», — добавил Шапошников.

Депутат также рассказал о важной работе Мособлдумы по сохранению исторической памяти. В 2017 году подмосковные парламентарии утвердили День народного ополчения в регионе, а спустя несколько лет такая памятная дата появилась и в Москве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил региональный парламент с 30-летием и отметил, что депутаты и представители Совета Федерации играют значительную роль в защите интересов страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».