Подмосковье 28 марта 2024, 23:49 Председатель молодежного парламента Шатуры Евгения Чиркунова передала гумпомощь жителям Луганска Евгения Чиркунова

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Председатель молодежного парламента Шатуры Евгения Чиркунова вернулась из поездки в Луганск. Она в составе гуманитарной миссии общероссийского движения «Здоровое Отечество» передала гуманитарную помощь в дом малютки, школу-интернат и одну из детских больниц Луганска.

Вместе с председателем движения «Здоровое Отечество», чемпионом мира по боксу Раимкулем Малахбековым и блогером Евгением Ершовым удалось доставить две фуры гуманитарной помощи.

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В дом малютки, где пребывают дети с особенностями развития, оставшимися без родителей, помимо необходимых медикаментов была передана интерактивная песочница, способствующая развитию мелкой моторики и мышления.

Школа-интернат получила все необходимое оборудование для организации учебного процесса и комфортного пребывания детей: от ковров до ноутбуков и бытовой техники. В детскую больницу было доставлено оборудование по запросу медучреждения.

Также гуманитарную помощь доставили в Собор Трех Святителей. Евгения поделилась своим впечатлением от поездки, отметив, что это важное и правильное дело.

«Я, конечно, под большим впечатлением от поездки, — поделилась Евгения. — Нужное и правильное дело делаем», — подчеркнула Евгения Чиркунова.

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