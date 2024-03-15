Подмосковье 15 марта 2024, 17:57 Председатель Молодежного парламента Максим Кураков проголосовал на избирательном участке в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Максим Кураков, председатель молодежного парламента Химок, принял участие в выборах президента России. Он отдал свой голос в первый день голосования на избирательном участке № 3214 в микрорайоне Сходня.

Помимо него, свои голоса на президентских выборах также отдали депутат Руслан Шаипов и лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

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В Химках функционируют 118 постоянных избирательных участков во всех микрорайонах округа, а также один временный участок № 4132, размещенный в аэропорту Шереметьево.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Избирательные участки принимают граждан с 8:00 до 20:00 каждый день. Информацию о номере и местоположении своего избирательного участка можно узнать через портал государственных услуг и официальный сайт Центральной избирательной комиссии.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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