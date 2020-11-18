Председателя и зампредов IV созыва Общественной палаты назначили во Власихе

Новых членов IV созыва Общественной палаты выбрали в городском округе Власиха. Назначили ее председателя и зампредов. Рейтинговое онлайн-голосование провели в июле. Результат озвучили на первом заседании.

В IV созыв избрали 21 человека. Из своего состава они утвердили председателем Алексея Клюкина.

«Благодарен всем за поддержку и рассчитываю на плодотворную работу», — отметил он.

На заседании определили зампредов и ответственного секретаря. Сформировали комиссии по ЖКХ, развитию экономики, качеству жизни, транспорту, капитальному ремонту, науке, образованию и здравоохранению.

Председатель предыдущих созывов Общественной палаты Сергей Черкасов отметил, что самые главные задачи для новоизбранных представителей — контроль органов местного самоуправления и создание совета, оперативно решающего самые важные вопросы.

Первый заместитель главы Наталья Маминова поблагодарила III созыв Общественной палаты за плодотворную работу. А самым активным представителям передали благодарственные письма.