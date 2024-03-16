Подмосковье 16 марта 2024, 18:24 Председатель химкинского отделения Союза женщин России Ольга Бахмутова проголосовала на выборах президента Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Председатель отделения Союза женщин России в Химках Ольга Бахмутова отдала свой голос на выборах президента. Она посетила избирательный участок в школе «Триумф» вместе с семьей.

Ольга Бахмутова отметила, что проголосовать всей семьей не только способ провести время вместе, но и возможность выполнить свой гражданский долг перед страной. Крайне важно принимать участие в выборах и отдавать свой голос.

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На избирательных участках работают наблюдатели, обеспечивающие честность и прозрачность голосования. Муниципальный депутат Юлия Ишкова, вместе с племянницей посетила школу «Лига первых», чтобы проверить работу избирательных комиссий.

«Несмотря на то, что я проголосовала еще вчера, в дни выборов я посещаю избирательные участки с целью мониторинга их работы. Участие в выборах уже стало нашей семейной традицией. В силу того, что мои детки сейчас находятся за пределами Химок, я решила взять с собой племянницу. Хочется, чтобы подрастающее поколение не просто понимало важность проявления гражданской позиции с детства, но и видело, как это все работает в действительности», — рассказала Юлия Ишкова.

В Химках функционируют 119 избирательных участков. Голосовать можно как очно, так и через дистанционное электронное голосование. Для очного голосования избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.

Ранее известный российских боксер Александр Поветкин проголосовал на выборах президента страны. Он призвал каждого гражданина найти время, чтобы принять участие в столь важном событии.

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