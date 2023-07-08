Подмосковье 08 июля 2023, 19:02 Вице-губернатор Каклюгина поздравила с бракосочетанием участника СВО из Подмосковья Министерство социального развития Московской области

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина и председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева поздравили с бракосочетанием бойца СВО Ивана Бетехина и Ксению Бутузову, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области. Торжество в честь Дня семьи, любви и верности состоялось в театре «Стрела» в Жуковском.

Молодожены познакомились в подмосковном госпитале, где Ксения работает медсестрой, а Иван попал в учреждение с ранением. По словам девушки, самое большое счастье приходит всегда неожиданно.

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Кроме того, мероприятие посетила пара юбиляров семейной жизни, которые живут в браке 60 лет, а также семья из Донецка, пять семей участников СВО. Также с молодоженами встретились руководитель подмосковного Главного управления ЗАГС Елена Филатова, министр социального развития Московской области Людмила Болатаева и глава регионального отделения организации «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

«Сегодня мы приехали поздравить наших подопечных — жениха Ивана и его супругу Ксению — с этим светлым праздником свадьбы. Мне кажется, это очень важная и трогательная линия, что всегда находится место любви, счастью и рождению новой семьи как продолжению будущего, как ростку светлого и хорошего, доброго будущего. Фонд будет поддерживать вас во всем», — отметила Цивилева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал решить вопрос со школьным автобусом для дочки участника СВО. Он напомнил, что бойцы и их семьи могут обратиться за помощью и решением вопросов в специальные центры поддержки подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества».

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