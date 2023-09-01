Подмосковье 01 сентября 2023, 17:04 Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева поздравила гимназистов в Люберцах с 1 Сентября Пресс-служба министерства образования Московской области

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Председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева и вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина поздравили с Днем знаний учеников и педагогов гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах. Гости образовательного учреждения посетили местный музей истории флага России и пообщались с детьми о ценностях страны.

Цивилева отметила, что рассказы школьникам о подвигах защитников Отечества в разные периоды являются ключевой частью патриотической работы, которую проводят совместно с ветеранами.

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«Сегодня более 700 наших подопечных по всей стране пришли в школы, чтобы пообщаться с ребятами. Команда центрального аппарата фонда приехала в Подмосковье, чтобы рассказать о том, как важно найти любимое дело в жизни и внести свой вклад в развитие страны», — отметила она.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что в новом учебном году за парты сети 1,08 миллиона школьников, в том числе и 120 тысяч первоклассников. Ко Дню знаний в регионе открыли 30 новых учебных заведений, еще в 60 провели капитальный ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний школьников, их родителей и учителей. Он пожелал детям сил, удачи и успехов в новом учебном году.

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