14 сентября 2023, 17:56
Председатель «Движения первых» в Подмосковье встретился со школьниками в Химках
Председатель совета регионального отделения «Движения первых» в Подмосковье Юрий Макеев встретился с учениками химкинской школы «Лидер». Темой встречи стала мечта и способы ее достижения.
«Педагогика и детство — это пространства мечты. Очень здорово, что многие ребята мечтают о глобальных вещах. Желаю каждому двигаться только вперед, создавать, учиться тому, что интересно, идти к своим устремлениям», — говорит председатель «Движения первых» в Московской области Юрий Макеев.
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«Классные встречи» проходят в школах как часть национального проекта «Образование». Такая внеурочная деятельность позволяет детям общаться с интересными людьми и задать любые волнующие вопросы, говорить о личной жизни, о карьере и успехе.
Всероссийский проект «Классные встречи» реализуется в рамках поручений президента России Владимира Путина. В 2019 году они стали частью национального проекта «Образование».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
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