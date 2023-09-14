Подмосковье 14 сентября 2023, 17:56 Председатель «Движения первых» в Подмосковье встретился со школьниками в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Председатель совета регионального отделения «Движения первых» в Подмосковье Юрий Макеев встретился с учениками химкинской школы «Лидер». Темой встречи стала мечта и способы ее достижения.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Педагогика и детство — это пространства мечты. Очень здорово, что многие ребята мечтают о глобальных вещах. Желаю каждому двигаться только вперед, создавать, учиться тому, что интересно, идти к своим устремлениям», — говорит председатель «Движения первых» в Московской области Юрий Макеев.

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«Классные встречи» проходят в школах как часть национального проекта «Образование». Такая внеурочная деятельность позволяет детям общаться с интересными людьми и задать любые волнующие вопросы, говорить о личной жизни, о карьере и успехе.

Всероссийский проект «Классные встречи» реализуется в рамках поручений президента России Владимира Путина. В 2019 году они стали частью национального проекта «Образование».

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