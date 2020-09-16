Предпринимательский форум пройдет в Подмосковье

В Подмосковье 22 сентября пройдет онлайн-форум для предпринимателей и для тех, кто хочет открыть свой бизнес. На мероприятии выступят признанные эксперты и опытные бизнесмены.

Все, кто хочет связать свою жизнь с бизнесом, развить свой проект и избежать ошибок, могут поучаствовать в онлайн-форуме «День предпринимателя Московской области». Участие в мероприятии бесплатное.

Для участников выступят Александр Кравцов, основатель компании «Экспедиция» и Владимир Волошин, генеральный директор Newman Business Consulting, сооснователь международного спортивного проекта IRONSTAR TRIATHLON. Они расскажут, как объединить спорт и бизнес.

На форуме организуют восемь дискуссионных площадок. Участники узнают о fashion-бизнесе в Московской области, маркетинге и продажах в онлайн.

Во время дискуссий обсудят тренды и тенденции в бизнесе. Эксперты подскажут, как восстановить дело после пандемии и как развить проект в сложной экономической ситуации.

Интересно будет и юным бизнесменам, и прекрасному полу: ведь на форуме поднимут темы молодежного и женского предпринимательства, предпринимательского мышления и ключевых навыков 2020 года.

Для самых активных участников подготовили приятные подарки: памятный подарок номиналом не менее 30 000 рублей; индивидуальную консультацию у одного из спикеров мероприятия; благодарственную грамоту от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Прямая трансляция будет доступна 22 сентября с 09.00 до 19.00. чтобы стать участником, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте мероприятия.