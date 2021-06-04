Предпринимательские классы появятся в школах Подмосковья по соглашению с «Севергрупп»

В подмосковных школах будут уделять больше внимания одаренным детям. Для учеников начнут проводить мероприятия, направленные на развитие интеллектуально-творческого потенциала. В пятницу на ПМЭФ губернатор области Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ООО «Севергрупп» Алексеем Мордашовым.

Сотрудничество также направленно на организацию профессиональной ориентации и профильного обучения школьников Московской области. Компания поможет создать обучающие кейсы, направленные на формирование креативности в решении предпринимательских проблем. Сотрудники будут входить в состав жюри презентации школьных бизнес-проектов и выступать перед педагогами на тему современных направлений развития бизнеса в нашей стране.

«Совместная работа бизнеса и государства приблизит реализацию ключевой цели национального проекта „Образование“ — сделать качественное образование доступным каждому школьнику. Мы видим, в том числе по нашим совместным инициативам, что правительство Московской области прикладывает значительные усилия для того, чтобы дети Подмосковья имели возможность для всестороннего развития. Уверен, что наша совместная работа станет хорошим подспорьем для этого», — сказал Мордашов.

Источник фото: телеканал «360»

Еще в рамках соглашения будут организованы мероприятия для подмосковных школьников с применением цифровых решений холдинга TalentTech.

Проект поможет научиться строить бизнес-модели, прогнозы, делать разработки стратегии и плана продаж, а также использовать современные маркетинговые инструменты.

«Севергрупп» — высокотехнологичная компания, активно развивающаяся на рынке тяжелой промышленности. Организация была приглашена Министерством образования Московской области в качестве партнера для проведения совместных мероприятий по профориентации и профобучению учеников 8-11 классов.