Новые контакты, общение и профессиональные интересы. Предпринимательницы Одинцова съехались на форум, чтобы поделиться опытом с начинающими бизнес-вуман.

Ольга Селезнева организовала форум для предпринимательниц в Одинцове и сама выступила в качестве эксперта. Однако 15 лет назад она и подумать не могла, что станет успешной бизнес-вумен. Сейчас Ольга генеральный директор автомобильного технического центра.

«С детства был интерес к собирательству, разбирательству, поэтому выбрала такое направление — ремонт автомобилей. Зачастую не особо верят в тебя, особенно твои домашние, поэтому иногда мы хотим друг другу помочь, прийти, попробовать, просто даже к себе на предприятие», — рассказала Ольга.

Источник фото: телеканал «360»

На этом форуме Ольга — пример для многих. В сентябре этого года она победила на конкурсе «Леди-бизнес Подмосковья — 2019», обогнав 35 соперниц. Теперь предпринимательница решила организовать похожее мероприятие уже в своем округе.

Женщина не обязана сидеть дома — такого мнения придерживается большинство дам. Первый форум женского предпринимательства Одинцовского округа как раз и нацелен на поддержку слабого пола — чтобы женщины шли к своей мечте, не слушая никого. Спикеры показали несколько презентаций: тут и анти-эйдж, и персональный брендинг, и деловой этикет.

«Идея в том, чтобы внутри комьюнити нашего городского округа образовалось такое здоровое ядро женского предпринимательства, которое доказало — это возможно даже в нынешних сложных условиях вести бизнес, добиваться успеха», — отметил президент одинцовской Торгово-промышленной палаты Виктор Тарусин.

Источник фото: телеканал «360»

Женщины в бизнесе год от года занимают все больше лидирующих позиций. Первый форум женского предпринимательства собрал более 80 участниц из разных сфер бизнеса. Организаторы планируют провести следующее мероприятие уже через полгода — на нем подведут итоги.