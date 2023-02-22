Подмосковье 22 февраля 2023, 10:50 Предпринимательницы из Серпухова подарили центру реабилитации для детей с ОВЗ новые столы

Читать 360tv в

Отделение реабилитации для детей-инвалидов и с ОВЗ в Серпухове получило новые столы. Их подарили женщины-предприниматели округа в рамках благотворительной акции «Коробочка с мечтой».

Как рассказала заведующая отделением Юлия Бондарчук, стол, за которым занимались дети, досрочно пришел в негодность.

Реклама

«Оставить детей без стола мы не могли, а продолжать занятия на изношенной мебели не имели права», — отметила она.

Реклама

Проблему удалось решить при помощи спонсоров. Заместитель заведующего отделом окружного управления социального развития Светлана Посухова использовала акцию «Коробочка с мечтой», где дети могут оставить свои просьбы. После этого неравнодушные жители округа могут исполнить их желания.

Помощь отделению оказали предпринимательницы. Они закупили новые столы и доставили их детям. Одна из них, владелица парикмахерской Александра Каткова, также подарила им игрушки.

«Выбрала в магазине очень забавных мишек, панд и даже жирафа для самой маленькой девочки. Когда игрушки раздавала, дети были счастливы. Столы нужны для занятий, а игрушки я подарила лично каждому ребенку по его характеру и стилю», — сказала она.

Благотворительная акция проходит в Серпухове третий год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».