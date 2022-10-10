Предпринимательница из Подмосковья победила на всероссийском конкурсе социальных проектов | 360°

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10 октября 2022, 16:55

Предпринимательница из Подмосковья победила на всероссийском конкурсе социальных проектов

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Предпринимательница из Подмосковья Елена Пилюгина выиграла в одной из номинаций конкурса «Лучший социальный проект года». В нем участвовали свыше двух тысяч проектов со всей страны, рассказали в Минэкономразвития региона.

Участники боролись за победу в восьми номинациях для малого и среднего бизнеса и в четырех для некоммерческих организаций.

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Елена Пилюгина представила на конкурсе проект «Сделано с любовью, заряжено добром». По нему в мастерской «Травушка-муравушка» проходят занятия для людей с ОВЗ. Их учат рукоделию и помогают найти работу.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев показал на всероссийской выставке лучшие достижения аграриев Подмосковья. Производители региона лидируют в стране по сыру, творогу, йогуртам, макаронам, мороженому, мясным и кондитерским изделиям.

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