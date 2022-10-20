Предприниматель из Щелкова получил предупреждение за незаконную переработку строительного мусора | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 16:51 Предприниматель из Щелкова получил предупреждение за незаконную переработку строительного мусора

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Минэкологии Подмосковья предостерегло щелковского предпринимателя от нарушений правил обращения с отходами. Ведомство получило информацию о навалах отходов, расположенных в Восточной промзоне округа.

Эконадзор Минэкологии Подмосковья направил инспекторов в городской округ Щелково для выяснения ситуации с навалами строительных отходов в одной из промзон.

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На арендованном участке индивидуальный предприниматель проводил переработку строительного мусора. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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«При осмотре участка найдено оборудование для дробления бетона и железобетона. При этом лицензии на этот вид деятельности у гражданина не оказалось», — отметил министр.

Предостережение о недопустимости нарушений было отправлено ведомством предпринимателю. Тихон Фирсов подчеркнул, что у предпринимателя есть возможность подать заявку на внесение своей площадки в реестр объектов приема и переработки этого вида отходов. Такие площадки должны соответствовать единому стандарту, разработанному для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

На данный момент в регионе работают 84 площадки для переработки строительного мусора и вовлечения полезных компонентов во вторичный оборот. Кроме того, в Подмосковье есть 15 площадок для смешанных отходов, трудных в переработке.