Бизнес задает вопросы. Предпринимателям Воскресенска рассказали о мерах поддержки

Предприниматели Воскресенска узнали о том, как расширить производство, а также об имущественных отношениях и взаимодействии с налоговой службой. Встречу с бизнесом провел заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Четыре линии воскресенской фабрики в год выпускают 18,5 миллиона рулонов обоев. Обои под покраску, с покрытием вспененного винила и обои горячего тиснения. Сейчас в ассортименте уже более 1000 наименований. Трудятся на фабрике почти 400 человек. В основном это местные жители.

Источник фото: телеканал «360»

Производство не останавливается даже ночью. Обои из Воскресенска отправляются в Германию, страны Азии и СНГ.

«Обои любят разные, в каждом регионе своя мода. Обои — это мода. Азия — это много золота, это красота, пышность. Север — это гораздо все спокойнее. Но без исключения все любят спокойные бежевые, розовые цвета», — рассказала генеральный директор фабрики Светлана Пятанина.

Руководство фабрики планирует в ближайшее время расширить складской комплекс. О развитии производств и инвестициях бизнесмены Воскресенска поговорили на встрече с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым.

Вопросы предприниматели поднимали самые разные, в том числе оформление имущества и снижение налогового бремени. Общение длилось больше двух часов.

«Все предприниматели получили ответы. Те вопросы, которые требуют дополнительно времени, мы договорились, что проведем в правительстве области дополнительное совещание», — сказал Артур Болотников, глава Воскресенска.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня в Подмосковье работают 356 тысяч предпринимателей. И чтобы услышать проблемы каждого с 1 февраля в регионе заработал Центр защиты и поддержки бизнеса. Ежедневно на номер 0150 поступает до 40 обращений. Касаются они имущественных отношений, взаимодействия с налоговой, подключения к электросетям.

Источник фото: телеканал «360»

Зампред призвал предпринимателей Воскресенска активнее пользоваться мерами поддержки бизнеса. В Подмосковье работают фонды гарантийной поддержки, микрофинансирования, выделяются субсидии на закупку оборудования.

«На инвестиционном портале Московской области есть специальный раздел „Калькулятор поддержки“. Там бизнесмен, ответив на простые семь-восемь вопросов, получит короткий перечень видов и мер поддержки, которыми он может воспользоваться в очень удобном режиме. И важно чтобы бизнесмены этим пользовались», — отметил Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

На встрече поговорили и о кадрах. Воскресенский колледж сотрудничает с рядом предприятий в плане профессиональной подготовки специалистов. К примеру, с сентября 2019 года здесь обучают пекарей. Выпускников с нетерпением ждут на хлебокомбинате.

«Градообразующие предприятие оборонного комплекса, не хватает специалистов рабочих специальностей. Техникум с 1 сентября начал готовить наших студентов. Это важно, потому что кадры решают все. Это экономика наших предприятий, экономика области, бюджет Воскресенского округа», — заявил глава Воскресенска Артур Болотников.

Источник фото: телеканал «360»

Что касается инвестиций в социальную сферу, то в Воскресенске завершается второй этап реконструкции парка-усадьбы Кривякино. Излюбленное место отдыха горожан преобразится. Сейчас ведутся работы по ремонту Афанасьевского моста.