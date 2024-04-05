Подмосковье 05 апреля 2024, 14:59 Предпринимателям в Солнечногорске напомнили о мерах поддержки Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Встречи с представителями бизнес-сообщества еженедельно проходят в Солнечногорске в рамках поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Очередное такое мероприятие прошло в коворкинг-центре «Альянс».

Участниками встречи стали начальник Управления промышленности, инвестиций и туризма администрации округа Сергей Пахомов, сотрудники профильных управлений администрации и учреждения «Мой бизнес». Они рассмотрели основные вопросы предпринимателей, которые касались взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, земельно-имущественных отношений и мер поддержки.

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«Каждую неделю мы проводим встречи с бизнес-сообществами. В первую очередь такие встречи направлены на поддержку предпринимательства и развитие инвестиционного климата на территории городского округа Солнечногорск», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Встречи проходят каждый четверг. Телефон для записи: 8 (926) 457-00-96.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил предпринимателей за помощь после теракта в Crocus City Hall.

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