Подмосковье 29 ноября 2022, 14:19 Предпринимателям в Подмосковье смягчили меру пресечения в деле о мошенничестве

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В Подмосковье к бизнес-омбудсмену обратились адвокаты руководителей нескольких коммерческих организаций. В их отношении именно в этом году возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере.

Говорилось о деньгах, которые составляли коммерческий оборот организаций. Обвиняемые были их генеральными директорами. Сначала был просто спор в гражданско-правовом поле, а потом он перерос в уголовную сферу.

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Когда были рассмотрены все доводы, уполномоченный написал письмо прокурору Подмосковья о том, что меру пресечения нужно изменить на более мягкую. В итоге мера была действительно изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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