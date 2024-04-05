Подмосковье 05 апреля 2024, 16:02 Предпринимателям в Балашихе рассказали о сервисе «100% Подмосковья» Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Читать 360tv в

Субсидии и льготы для предпринимателей обсудили на заседании в Торгово-промышленной палате Балашихи. Представителями бизнеса рассказали о грантах, выплатах и новом сервисе «100% Подмосковья».

Представители малого и среднего бизнеса узнали об изменениях в области государственных закупок, профилактической работе контролирующих органов и промышленной ипотеке.

Реклама

«Промышленная ипотека больше относится к крупному бизнесу. Там есть возможность получить большие деньги. Почти в два раза увеличился Фонд развития промышленности. Все это есть, все это можно использовать», — отметил президент Торгово-промышленной палаты Балашихи Анатолий Шестаков.

Также сейчас действуют субсидии на лизинг и обновление оборудования для предпринимателей социальной сферы. В этой же области есть гранты для молодых бизнесменов. Кроме того, в этом году начала работать еще одна мера поддержки — сервис «100% Подмосковья». Он создан для популяризации местных брендов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».