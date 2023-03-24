Подмосковье 24 марта 2023, 17:19 Предпринимателям Солнечногорска рассказали о новых правилах в законодательстве для бизнеса

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Семинар «Новые правила в законодательстве для бизнеса в 2023 году. Что изменилось и как это работает» прошел в Солнечногорске. Участие в рабочей встрече с предпринимателями округа приняли представители областного правительства, Солнечногорской прокуратуры и заместитель главы администрации муниципалитета Кирилл Типографщик.

Сотрудники Солнечногорской городской прокуратуры рассказали о защите прав предпринимателей, о снятии административных барьеров и моратории на проведение проверок. Также обсудили новые требования пожарной безопасности на производстве, особенности санитарно-эпидемиологического надзора и единый налоговый вычет. Представители областного правительства рассказали предпринимателям о мерах поддержки бизнеса на территории Подмосковья.

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«Совместно с коллегами из областного правительства и из контрольно-надзорных органов провели семинар для предпринимателей нашего городского округа на тему изменений в законодательстве в 2023 году. Достаточно много предпринимателей откликнулись и посетили мероприятие. Обсудили актуальные вопросы, которые интересуют наше предпринимательское сообщество», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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Он добавил, что участие во встрече приняли представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане.

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