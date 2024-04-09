Подмосковье 09 апреля 2024, 15:14 Предпринимателям Солнечногорска поручили привести торговые объекты в порядок Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Глава муниципалитета Константин Михальков встретился с представителями бизнеса. Основная тема повестки — приведение в порядок объектов торговли и сферы услуг в рамках областного месячника благоустройства.

Присутствующие обсудили содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального и некапитального строительства крыш, фасадов, витрин, входных групп, а также прилегающих территорий.

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«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе недавно стартовал месячник благоустройства. И конечно к работам по наведению порядка должны подключаться не только службы муниципалитета, но и представители бизнеса. Отрадно, что предприниматели округа всецело разделают нашу позицию и проактивно подключаются к такой работе», — отметил Константин Михальков.

Месяц чистоты и благоустройства в Московской области традиционно завершится общеобластным субботником. К участию приглашают всех неравнодушных жителей городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля.

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