Предпринимателям Подмосковья вдвое снизят цену на российское программное обеспечение

Предприниматели Подмосковья смогут получить российское программное обеспечение со скидкой 50%. Так поддержат и бизнесменов из других регионов. На это до 2024 года выделят семь миллиардов рублей.

Так программное обеспечение станет в два раза доступнее для предпринимателей. Помощь окажут в Минцифры и Российском фонде развития информационных технологий.

Задача новой меры государственной поддержки — ускорить и облегчить цифровизацию малого и среднего бизнеса.

Список ПО, на которые распространяется льготная цена, можно найти на сайте рфрит.рф/msp. Там же принимают заявки.

Ключевые правила

Субсидия распространяется на ПО, включенные в российский реестр. Их задача — повысить производительность процессов бизнеса.

Предприниматели могут получить ПО по льготной цене, то есть за 50% от рыночной стоимости.

Поддержкой смогут воспользоваться около 220 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

Для этого выделят семь миллиардов рублей, из которых один миллиард направят в 2021 году, а по два миллиарда — в каждый последующий.