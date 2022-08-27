Предпринимателям Реутова рассказали о новых мерах поддержки

Глава городского округа, муниципальный координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» Станислав Каторов и заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Двойных провели встречу с сообществом предпринимателей.

На встрече обсудили меры поддержки бизнеса.

«За пять лет мы в Реутове открыли шесть тысяч рабочих мест. Новых земель у нас нет, поэтому приходится внимательно оптимизировать то, что есть на территории. Благодарю тех, кто активно с нами взаимодействует — спасибо за вашу настойчивость. Мы стараемся, чтобы работающий в городе бизнес здесь же и был зарегистрирован», — отметил Станислав Каторов.

Замминистра инвестиций, промышленности и науки региона Сергей Двойных рассказал о хороших показателях городского округа в бизнесе.

«Практика встреч в рамках бизнес-завтрака дает свои результаты. Реутов традиционно в десятке областного рейтинга. Хороший показатель по привлечению новых налоговых резидентов. Но население пока растет быстрее, чем бизнес. Предыдущие два года были крайне непростыми, текущий не стал исключением. Вместе с тем это и определенное время возможностей. Для этого мы и собираемся: рассказать о мерах поддержки, услышать вас — бизнесменов», — обратился к предпринимателям Сергей Двойных.

На территории Подмосковья на сегодняшний день работает около 400 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и более 410 тысяч самозанятых, в Реутове — 1500 юридических лиц и 3900 индивидуальных предпринимателей.

В этом году стартовал партийный проект «Предпринимательство», который стал дополнительным каналом с актуальной информацией о бизнесе.

1 сентября также начнется новый конкурс по возмещению затрат для социального предпринимательства. Кроме того, теперь действуют меры поддержки франшиз; субсидии при выходе на маркетплейс — до 50% затрат (до полумиллиона рублей); еще одно новшество — промышленные предприятия смогут вернуть до 20% понесенных затрат (до десяти миллионов рублей).